di Francesco De Filippo (ANSA) – TRIESTE, 05 SET – EuroScience Open Forum mira a

sostenere, incoraggiare e rappresentare tutti gli scienziati

europei, essendo una piattaforma alla quale i responsabili

politici possono rivolgersi per consigli e competenze e uno

spazio aperto di discussione, dibattito e creatività per

migliaia di membri in quasi 80 paesi. Lo ha detto all’Ansa il

presidente di EuroScience, Michael Matlosz, in un’intervista nel

corso di ESOF 2020 a Trieste.

Qual è stato l’impatto della crisi del Coronavirus sulla

comunità scientifica e sui poli scientifici? “La difficoltà più significativa che abbiamo affrontato, e

stiamo ancora affrontando, è la questione dell’uso appropriato

delle competenze scientifiche. Quando affronti una crisi, ed è

normale, tutti vogliono le migliori informazioni disponibili per

prendere le migliori decisioni. E qui siamo di fronte a una

malattia virale sconosciuta; la maggior parte delle informazioni

è incerta. Ci sono alcune differenze nell’opinione della

comunità scientifica riguardo a ciò che sta accadendo con questa

malattia, a come viene trasmessa e a come si sviluppano le sue

forme gravi. E quindi penso che ci sia stata una certa

frustrazione nella comunità pubblica per il fatto che gli

scienziati non sembrano in grado di fornire informazioni

precise. Credo che la comunità scientifica sia stata frustrata a

causa della sua incapacità di trasmettere l’importanza della

comprensione dell’incertezza. Questa crisi e la conoscenza di

cui disponiamo aiuteranno la società ad andare oltre e a

progredire, ma non ci sono risposte facili e soluzioni

immediate. Pertanto penso che gli scienziati si siano trovati in

mezzo ad aspettative forse troppo alte e all’incapacità di

spiegare dov’è la conoscenza specifica e dove sono le incertezze

e come queste incertezze siano in qualche modo inevitabili

quando si affronta una nuova situazione e come nel tempo, queste

incertezze saranno rimosse e otterremo informazioni più basilari

e affidabili. C’è una grande sfida per gli scienziati nel

comunicare sia ciò che sanno, sia ciò che non sanno. E penso che

questo sia qualcosa che non è stato necessariamente trattato

chiaramente come dovrebbe e ha lasciato problemi ovunque alla

comunità scientifica in Italia, Europa e nel mondo”.

C’è una sfida se si pensa alla presenza qui del Segretario Stato

Vaticano, Pietro Parolin. Ha detto che la scienza e la fede sono

due dimensioni che dovrebbero unirsi in quanto non così lontane

una dall’altra.Cosa ne pensa? “Quello che ho tratto dalle osservazioni del cardinale è

l’importanza della dignità umana e il mantenimento di un focus

sulla natura della situazione umana e della società in tutte le

decisioni. Il cardinale ha cercato di presentare un approccio

integrato in cui vediamo non solo gli aspetti fattuali dei dati

riguardanti il problema ambientale, la situazione sociale e la

situazione umana, ma anche il rapporto di questo con la

condizione umana. Questa condizione è una caratteristica

particolare che va al cuore e all’anima di ognuno di noi. Che

siamo credenti religiosi o no, la nostra dignità umana deve

essere rispettata in tutte le decisioni. In una società

caratterizzata dal progresso tecnologico, ma allo stesso tempo

da disuguaglianze e differenze anche nell’approccio alle nuove

tecnologie, dobbiamo sempre ricordare che ci sono alcune

considerazioni umane da tenere in considerazione in ogni

utilizzo della conoscenza. E’ qui che possiamo incontrarci

perché ESOF, lavorando sull’ interfaccia scienza-società,

condivide con il cardinale l’idea che condizione umana e dignità

umana debbano essere rispettate in tutte queste aree”.

Fede e scienza non sono così lontane l’una dall’altra, ma c’è

davvero una grande differenza tra chi crede che il covid-19

esista e chi lo nega. Allora come possiamo affrontare questo

paradosso? “Penso che il cardinale non sarà in disaccordo se dico che c’è

una differenza tra il messaggio scientifico e la ricerca di una

conoscenza di realtà oggettive dimostrabili e la fede, che è il

credere in realtà indimostrabili che vanno oltre la scienza e

ciò che qualsiasi altra impresa umana può realmente identificare

come vero o falso. E penso che questa sia la differenza. Credo

che la presentazione del cardinale abbia suggerito anche a noi,

la comunità scientifica, di non andare oltre quello che possiamo

fare. Il metodo scientifico è potente, ma non copre tutto ciò

che c’è nel cuore e nell’anima dell’umanità. Quindi dobbiamo

assicurarci di non oltrepassare ciò che possiamo fare,

permettere ai nostri simili di avere le loro convinzioni e

rispettare i loro cuori e le loro anime, la loro dignità umana

in quanto tale. E questo non ha nulla a che fare con la

negazione dell’esistenza di fatti oggettivi riguardanti un virus

contagioso. Penso che questi fatti oggettivi dovrebbero essere

trattati per quello che sono. Derivano da un’indagine

sperimentale e teorica utilizzando il metodo scientifico, che

viene poi testato contro possibili errori. E tornando alla

frustrazione del grande pubblico per gli scienziati che cambiano

idea: in realtà, non stanno cambiando idea; stanno solo

scoprendo nuovi dati che, in alcuni casi, invalidano le teorie

precedenti, ma questo è il metodo scientifico. È così che

funziona”.

Come si può garantire che la scienza raggiunga l’intera società? “Non sappiamo come farlo, ma sappiamo come non farlo. Penso che

ciò in cui crediamo, come Euroscience, e la ragione di essere

dell’EuroScience Open Forum sia il concetto di Open Forum.

Quello che sappiamo è che la condivisione della nostra

comprensione del metodo scientifico, dell’uso appropriato delle

competenze scientifiche, del ruolo dell’incertezza e della

critica nell’indagine scientifica non può essere proiettata sul

grande pubblico in un approccio verticale dall’alto verso il

basso. E troppo spesso in passato, la comunicazione scientifica

è stata dall’alto verso il basso, dicendo ‘guarda, sappiamo

qualcosa, tu non sai qualcosa, te lo spiegheremo’. Ora, questo

non funziona e non è efficace. Quindi non sappiamo come fare

meglio, ma quello che sappiamo è che dobbiamo coinvolgere il

pubblico in generale nel dialogo. E questo significa che

l’abilità fondamentale che la generazione più giovane di

scienziati dovrà acquisire è la capacità di lavorare in dialogo

con gli altri e ascoltare le loro domande. Uno dei motivi per

cui abbiamo creato l’Euroscience Open Forum è trovare il modo di

interagire e sviluppare strumenti di dialogo in modo che le

persone possano porre le domande giuste e gli scienziati possano

rispondere nel modo giusto. Questo problema è una grande sfida

da affrontare e EuroScience Open Forum vuole affrontarla non

perché è facile, ma perché è piuttosto complicata”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram