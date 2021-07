(ANSA) – ROMA, 24 LUG – Non ci sono evidenze scientifiche che

il Sars-CoV-2 si trasmetta attraverso gli alimenti crudi o cotti

e il rischio di contagio da imballaggi contaminati è “trascurabile”. È quanto chiarisce in un documento il Comitato

nazionale sicurezza alimentare (Cnas), organo tecnico-consultivo

che opera all’interno del ministero della Salute.

In considerazione dell’importanza dell’argomento e di

specifiche richieste di chiarimento avanzate dalla Sezione

consultiva delle Associazioni dei consumatori e dei produttori,

si legge sul documento, “la Sezione Sicurezza Alimentare ha

ritenuto opportuno procedere ad un’analisi delle conoscenze

attuali in merito al rapporto tra virus e alimenti”. Sulla base

degli studi attualmente presenti a livello internazionale, “si

può concludere che non sono presenti evidenze scientifiche che

permettano di affermare che il virus Sars-CoV-2 si trasmetta per

via alimentare, attraverso gli alimenti crudi o cotti. In

condizioni normali, non ci sono ancora prove che gli imballaggi

contaminati trasmettano l’infezione e il rischio di contagio del

virus Sars-CoV-2 attraverso il packaging e le superfici a

contatto con gli alimenti appare trascurabile”.

A casa, pertanto, “non è necessario disinfettare gli

involucri che contengono gli alimenti, ma bisogna lavare le mani

dopo aver manipolato le confezioni”. Infine “il lavaggio con

solo acqua potabile sembra essere sufficiente per sanificare la

frutta e la verdura”. (ANSA).



Fonte Ansa.it