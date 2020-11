(ANSA) – TRIESTE, 30 NOV – Asugi intende continuare ad

assumere personale per garantire le attività sanitarie e

assistenziali in fase di emergenza epidemiologica. e per questo

sono stati emessi tre decreti in questo senso nell’ultima

settimana.

Oltre alle assunzioni riguardanti l’emergenza covid-19, sono

state già formalmente autorizzate una serie di assunzioni

prioritarie, destinate a varie articolazioni aziendali, al fine

di garantire che i servizi sanitari, sociosanitari e

di supportosiano dotati nella maniera più rapida possibile delle risorseumane idonee, rende noto l’Azienda.Con l’ultimo decreto in particolare è stata accolta la richiestadi un Dirigente Medico in disciplina “Gastroenterologia”,mediate utilizzo di graduatoria.In relazione allo stato emergenziale vengono inoltreacquisite 5 unità (con contratto di somministrazione di lavorotemporaneo): 1 Coadiutore Amministrativo Esperto (cat. BS), alfine di supportare gli operatori aziendali presenti alDipartimento di Prevenzione visto l’aumento del carico di lavorodeterminato dall’evoluzione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19; un Assistente Amministrativo (cat. C) presso ilDipartimento di Salute mentale; due Assistenti Amministrativo;un Operatore Tecnico Specializzato Autista. (ANSA).

Fonte Ansa.it

