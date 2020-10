(ANSA) – ROMA, 19 OTT – Scoperto un nuovo potenziale

bersaglio del virus SARS-CoV-2, utile per mettere a punto futuri

farmaci: è una sorta di una forbice molecolare chiamata ‘SARS-CoV-2-PLpro’ usata dal nuovo coronavirus sia per

disattivare le molecole umane (citochine e chemochine)

indispensabili per attivare le difese immunitarie, sia per

mettere a punto le proteine che gli permettono di riprodursi.

Pubblicata sulla rivista Science Advances, la scoperta si deve

alla collaborazione fra l’Università del Texax a San Antonio e

quella polacca di Breslavia.

Le potenziali ricadute cliniche sono meno lontane del

previsto perché i ricercatori hanno anche sviluppato due

inibitori specifici per questa forbice (chiamati VIR250 e

VIR251), che potrebbero divenire la base di nuovi antivirali

ultra-precisi contro il nuovo coronavirus e senza effetti

avversi. Già in agosto una ricerca pubblicata sulla rivista

Nature e condotta presso l’Università Goethe di Francoforte

puntava il dito contro questa forbice molecolare come possibile

bersaglio di nuovi farmaci antivirali specifici per il

SARS-CoV-2.

I due inibitori sono stati progettati grazie alla

ricostruzione 3D della forbice molecolare, fatta dai due gruppi

di ricerca. La loro alta specificità le rende potenzialmente

innocue per l’uomo perché sono incapaci di attaccarsi ad

analoghe forbici molecolari umane. Chiaramente si tratta di uno

studio ancora di base e prima di mettere a punto i farmaci

bisogna percorrere una strada ancora lunga. (ANSA).



Fonte Ansa.it

