COPENAGHEN – I vaccini sono efficaci contro “tutte le varianti del virus”. Lo afferma l’Organizzazione mondiale della Sanità.

Vaccini: Ue, firmato contratto con Pfizer per 1,8 mld dosi

BRUXELLES- La Commissione europea ha firmato il contratto con Pfizer-BionTech per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi del vaccino contro il Covid e le sue varianti per il periodo 2021-2023. Lo hanno annunciato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e la commissaria per la salute Stella Kyriakides.

Fonte Ansa.it