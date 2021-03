(ANSA) – ROMA, 02 MAR – L’Organizzazione Mondiale della

Sanità (Oms) esprime una “forte raccomandazione contro l’uso

dell’idrossiclorochina in via preventiva per gli individui che

non hanno Covid-19”. E’ quanto si legge nella prima living

Guideline, o linea guida in continuo aggiornamento, pubblicata

sul British medical journal (Bmj), realizzata da un gruppo

internazionale di esperti.

“C’è un interesse diffuso – scrivono – sul fatto che gli



