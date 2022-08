Questa settimana è stata raggiunta la quota di un milione di morti per Covid-19 nel mondo da gennaio. Lo ha affermato il direttore generale dell’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, nel corso della conferenza stampa dell’Oms. “Abbiamo i mezzi per prevenire tuttavia” questi decessi e “chiediamo ai governi di vaccinare cittadini e lavoratori”, ha aggiunto. Ad oggi, ha avvertito Ghebreyesus, ancora “un terzo della popolazione mondiale non è vaccinato e non lo sono tre quarti degli anziani nei paesi più poveri”.

Fonte Ansa.it