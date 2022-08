Questa settimana è stata raggiunta la quota di un milione di morti per Covid-19 nel mondo. Lo ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, nel corso della conferenza stampa dell’Oms. “Abbiamo i mezzi per prevenire tuttavia” questi decessi e “chiediamo ai governi di vaccinare cittadini e lavoratori”, ha aggiunto. Ad oggi, ha avvertito Ghebreyesus, ancora “un terzo della popolazione mondiale non è vaccinato e non lo sono tre quarti degli anziani nei paesi più poveri”.

Sul vaiolo delle scimmie il dg dell’Oms ha sottolineato che “ci sono segnali che in Europa l’epidemia di vaiolo delle scimmie si sta abbassando”. Ciò, ha precisato, anche grazie all’apporto delle vaccinazioni. In altre parti del mondo tuttavia la situazione è critica, “come nell’America latina, dove i vaccini sono scarsi”, ha rilevato il direttore generale dell’Oms. A questo proposito Ghebreyesus ha ricordato che ieri è stato siglato un accordo per garantire un maggiore accesso alla vaccinazione in questa area.

Fonte Ansa.it