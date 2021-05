(ANSA) – TRIESTE, 03 MAG – Il consigliere del M5S, Andrea

Ussai, ha ricordato che il Movimento aveva chiesto lo scorso di

istituire una commissione di inchiesta, richiesta però “bocciata” dalla maggioranza. Ussai ha segnalato che in terza

commissione domani “verrà convocata l’associazione degli

anestesisti rianimatori, ma non il resto dei sindacati medici: è

indecoroso nei confronti dei professionisti che hanno coraggio

di segnalare criticità”.

In generale, ha osservato Furio Honsell, presidente del

Gruppo Misto, “la situazione richiede un intervento speciale,

c’è un clima scarsa trasparenza. Ci sono tante segnalazioni di

tanti professionisti che hanno difficoltà a far sentire la loro

voce. Siamo qui per aiutare a risolvere i problemi. Purtroppo

non c’è la volontà del dialogo”.

Secondo Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia), “l’opposizione ha dimostrato senso di responsabilità in questa

fase. Chiediamo di essere messi nelle condizioni di fare il

nostro lavoro”.

Per Simona Liguori (Cittadini), “la Commissione rappresenta

un chiaro segno per audire senza preclusione chi lavora in prima

linea”.

L’auspicio, hanno concluso, è che ci sia “una condivisione da

parte della maggioranza sulla proposta”. “Se così non sarà – ha

spiegato Moretti – non potremo fare altro che protestare e

reiterare fuori dal Consiglio regionale una richiesta doverosa

rispetto a quello che sta accadendo". (ANSA).



Fonte Ansa.it

