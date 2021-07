(ANSA) – ROMA, 21 LUG – “Anche i bambini adolescenti senza

malattie pregresse sono a rischio di ospedalizzazione a causa

del Covid, quindi necessitano di essere protetti dalla

vaccinazione”. E soffrire di asma, celiachia, allergie e

malattie croniche non costituisce una controindicazione. A

rispondere alle domande più di frequente poste dai genitori ai

pediatri, sono le 15 FAQ pubblicate sul sito della Società

Italiana di Pediatria (Sip) in cui si “raccomanda la

vaccinazione Covid-19 per tutti i bambini e gli adolescenti di

età pari o superiore a 12 anni”.

A maggio 2020, ricorda la Sip, solo il 5% dei pazienti Covid

pediatrici che erano stati ospedalizzati aveva comorbidità e il

3,5% di loro è stato ricoverato in terapia intensiva. “Recenti

evidenze scientifiche hanno dimostrato in tale fascia di età la

presenza di gravi complicanze renali o di complicanze

multisistemiche, anche al di là della ben codificata MIS-C,

conseguenti ad un’infezione pauci o asintomatica”, si legge.

Rispetto alla celiachia gli studi disponibili non mostrano un

incremento dell’incidenza di effetti collaterali in pazienti

affetti rispetto al resto della popolazione; vi sono alcuni

dubbi sull’efficacia ma ad oggi non sono disponibili studi che

lo dimostrino. Anche chi soffre di asma, se la malattia è

controllata, può essere sottoposto alla vaccinazione e “non vi

sono evidenze che dosi basse o moderate di corticosteroidi

inalatori possano avere impatto sulla efficacia”. Quanto ai

bambini con disabilità neurologiche e immunodeficenze, sono più

a rischio di essere ospedalizzati a causa del Sars-CoV-2,

pertanto “devono essere vaccinati, anche se probabilmente

l’immunogenicità della vaccinazione sarà minore”. Inoltre il

vaccino anti Covid non contiene lattice o proteine dell’uovo per

tanto non è controindicato in soggetti con queste allergie.

Attenzione particolare è rivolta alle miocarditi e

pericarditi post vaccino Covid. Un recente report del CDC su

oltre 7,3 milioni di dosi di vaccino somministrate a giovani tra

i 12 e i 17 anni, dopo la prima dose ha rilevato 4 casi nelle

femmine e 32 nei maschi ma nella maggior parte dei casi i

pazienti che hanno necessitato di cure mediche hanno risposto

bene ai farmaci. (ANSA).



