(ANSA) – ROMA, 22 APR – Per un operatore sanitario è molto

più probabile prendere il Covid dalla propria comunità che nella

cura di un paziente. Lo afferma uno studio condotto negli Usa e

pubblicato dalla rivista Clinical Infectious Diseases, in cui

sono stati analizzati i geni del virus ottenuto dai tamponi di

95 operatori positivi.

L’analisi, scrivono gli autori della University of

Wisconsin-Madison, ha unito un’indagine epidemiologica sui

contatti dei soggetti studiati con il sequenziamento dei virus,

ed è riuscita a collegare l’infezione di un operatore a quella

di un collega solo nell’11% dei casi, mentre appena nel 4% il

virus è risultato lo stesso che ha infettato un paziente. Questa

osservazione, spiega lo studio, conferma i risultati di altre

ricerche simili in Olanda e Gran Bretagna., da cui emerge che il

fattore di rischio più importante per una persona in generale è

il tasso di contagi nell’area di residenza, e non la

professione. “Dallo studio appare che il personale sanitario si

infetta più comunemente per un’esposizione in comunità. Questo

enfatizza l’importanza sempre maggiore dell’uso delle

mascherina, del distanziamento e delle vaccinazioni”. (ANSA).



