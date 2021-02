(ANSA) – ROMA, 06 FEB – La Sicilia è la prima regione

d’Italia ad avviare il sistema di prenotazione online del

vaccino anticovid, predisposto dalla Struttura commissariale

nazionale per l’emergenza pandemica e realizzato da Poste

Italiane. Lo annuncia una nota di Poste.

A partire dalle 10.00 di lunedì 8 febbraio, infatti, i

cittadini siciliani con più di 80 anni, compresi tutti gli

appartenenti alla classe 1941,

Advertisements

potranno accedere al formprenotazioni.vaccinicovid.gov.it che sarà raggiungibile ancheattraverso il sito web della Regione Siciliana, il portalesiciliacoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende del sistemasanitario regionale.Da lunedì sarà possibile, accedere al sistema online checonsentirà di scegliere il Centro vaccinale siciliano più vicinoe quindi determinare l’appuntamento per la somministrazione. Perla prenotazione, oltre ai dati anagrafici, il sistema richiederàanche la tessera sanitaria.Oltre alla piattaforma online, sarà possibile prenotarsiattraverso un call center dedicato, telefonando al numero verde800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18(esclusi sabato e festivi).«Con la vaccinazione dei siciliani fino alla classe 1941 –afferma il presidente della Regione Nello Musumeci – inizia unanuova fase della stagione di contrasto al Coronavirus. Assiemead altre Regioni, abbiamo scelto di aderire al progettoinformatico e logistico della struttura del Commissarionazionale per l’emergenza e siamo particolarmente orgogliosi diessere i primi in Italia in questo servizio».«Poste Italiane ha messo a disposizione le sue competenze, lesue strutture logistiche e informatiche per contribuire allarealizzazione di una campagna vaccinale senza precedenti –dichiara l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante – Lavaccinazione, quando sarà aperta a tutti coloro che ne farannorichiesta dopo la prima fase dedicata alle categorie protette,potrà essere prenotata oltre che online e tramite call center,direttamente all’ATM Postamat inserendo la propria tesserasanitaria, o attraverso i palmari in dotazione ai portalettere».In Sicilia, i cittadini che rientrano in questa fase del targetover 80 sono circa 320mila. Si ricorda che il vaccino ègratuito. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram