(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Ricercatori australiani hanno

dimostrato che purificatori d’aria economici e portatili sono

uno strumento efficace e pratico per limitare la diffusione di

Covid-19 tramite aerosol negli ospedali, potrebbe essere

considerato per gli hotel di quarantena e altri ambienti

sanitari. Pubblicato sulla rivista ‘Infection Control and

Hospital Epidemiology’, lo studio ha tracciato il flusso d’aria

e il movimento delle particelle aerosolizzate in un reparto

Covid-19 del Royal Melbourne Hospital. Usando due piccoli purificatori d’aria in una singola stanza

di un paziente di un reparto dell’ospedale, lo studio ha

rilevato che del 99% di aerosol può essere neutralizzato entro

cinque minuti e mezzo. L’aria che circolava fuori dalla stanza

del paziente portava molto meno aerosol e si riduceva quindi

anche il rischio di infezione per il personale nelle aree

cliniche circostanti. Lo studio è stato motivato dall’elevato

numero di personale sanitario che si era contagiato in

quell’ospedale durante la seconda ondata di pandemia a Melbourne

a metà del 2020. Un totale di 271 operatori sanitari avevano

contratto l’infezione di Covid-19 con inchieste che suggeriscono

che la maggior parte di questi contagi erano avvenuti in

strutture sanitarie. La responsabile dello studio Kristy Buising, responsabile

del servizio malattie infettive nell’ospedale stesso, scrive che

i purificatori d’aria rimuovono gli aerosol prima che possano

uscire dalla stanza del paziente, ma sono stati testati per

vedere se proteggevano il personale sia all’interno che

all’esterno. Utilizzando solo due piccoli purificatori d’aria

portatili in una singola stanza di paziente, lo studio indica

che il 99% dell’aerosol può essere rimosso entro 5 minuti e

mezzo. Per lo studio è stato utilizzato un aerosol a base di

glicerina come surrogato per gli aerosol respiratori, ed è stata

misurata la trasmissione da un’unica stanza di paziente ai

corridoi ed a una postazione infermieri nel reparto. (ANSA).



Fonte Ansa.it