(ANSA) – FIRENZE, 25 GEN – “Il farmaco è infialato e pronto

per le prove cliniche che inizieranno tra qualche giorno e, con

leggerissimo ritardo, dovrebbe essere a disposizione delle

persone verso a aprile-maggio”. Lo ha detto Rino Rappuoli,

direttore scientifico di Gsk Vaccines e coordinatore della

ricerca sugli anticorpi monoclonali di Toscana Life Sciences

durante un evento della Regione Toscana.

“Siamo molto contenti – ha

aggiunto Rappuoli – di esserearrivati al momento in cui con il commissario Arcuri abbiamofatto un accordo con cui ci prepareremo non solo a fare questofarmaco, ma anche a diventare un posto per la sicurezzanazionale contro le malattie emergenti in futuro”. (ANSA).

