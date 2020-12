(ANSA) – ROMA, 21 DIC – “Gli inglesi sapevano già da

settembre che era in circolazione questa variante. Hanno

taciuto, non ci hanno avvertito. Ora serve il lockdown. O

comunque misure molto severe”. Così in un’intervista a ‘Il

Messaggero’ il consulente del ministero della Salute Walter

Ricciardi. “La nuova variante – aggiunge – non è più letale, ma

circola con una velocità più alta anche del 70-80%” ma non



