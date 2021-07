(di Livia Parisi) (ANSA) – ROMA, 18 LUG – Spinte dalla paura della circolazione

contemporanea di due virus e incentivate da una forte campagna

di comunicazione, le vaccinazioni antinfluenzali nella stagione

2020/2021 sono “sensibilmente aumentate” tra gli over 65, con

una crescita della copertura del 12% rispetto all’anno

precedente e quasi 7 anziani su 10 vaccinati. A confermare le

previsioni sono i dati del Ministero della Salute, che mostrano

una percentuale “confortante e tornata ai livelli di dieci anni

fa”, come spiega Carlo Signorelli, professore ordinario di

Igiene presso l’Università di Parma e l’Università San Raffaele

di Milano. Mentre, per il prossimo autunno, la Gran Bretagna

offrirà il vaccino a ben 35 milioni di persone.

Malattia in genere non grave, nelle persone anziane

l’influenza è associata al rischio di complicanze e mortalità.

Per questo l’Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda

coperture vaccinali elevate nelle persone con più di 65 anni o

con malattie croniche. Nel primo decennio degli anni duemila,

spiega il Ministero, “l’andamento della copertura

dell’antinfluenzale, negli over65, mostrava un trend positivo. A

partire dalla stagione 2009/10 si è osservato però un drastico

calo, passando da una copertura del 65,6 % al 48,6%, registrato

nella stagione 2014/2015. Dalla stagione 2015/16 l’andamento

mostra un costante aumento della copertura vaccinale arrivando

al 66,5,% dell’ultima stagione”. Secondo gli ultimi dati, nel

2020-2021 a esser stata vaccinata è stata il 23,7% della

popolazione generale, rispetto al 16,8% dell’anno precedente,

con una crescita del 7%. L’aumento è frutto soprattutto di una

copertura cresciuta del 12% tra gli over 65, tra i quali l’anno

passato i vaccinati sono stati, appunto, il 66,5%. Un buon

risultato anche “se ancora lontano dal 75%, l’obiettivo minimo

raccomandato in questa fascia di età”, precisa Signorelli.

Per ridurre il rischio della contemporanea circolazione di

virus influenzali e Sars-CoV-2 ma anche per semplificare la

diagnosi dei casi sospetti di Covid-19, visti i sintomi in parte

simili all’influenza, il Ministero ha acquistato lo scorso anno

oltre 17,8 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale a fronte

dei 12 milioni dell’anno precedente. E gli esperti chiedono il

bis. E’ importante, afferma Signorelli, già presidente della

Società Italiana di Igiene (SItI), “incentivare la vaccinazione

antinfluenzale anche per la prossima stagione, perché se i più

anziani sono protetti, questo rappresenta un vantaggio per loro,

ma anche per i sanitari, che dovranno comunque gestire ancora

una fase endemica dell’epidemia da Sars-CoV-2, in attesa che la

copertura vaccinale si completi. La campagna vaccinale massiva

contro il Covid – sottolinea – deve essere uno stimolo a

implementare tutte le altre vaccinazioni, a cominciare da quella

contro l’influenza”.

Così intende fare la Gran Bretagna. Il governo britannico,

infatti, ha deciso di offrire il vaccino antiinfluenzale a oltre

35 milioni di persone da settembre. Si tratta della più grande

campagna contro l’influenza mai lanciata nel Paese e sarà

strutturata come quella contro il Covid-19 e per la prima volta

potranno richiedere il vaccino anche i ragazzi tra i 15 e 16

anni. D’altronde uno studio di recente presentato allo European

Congress of Clinical Microbiology and Infectious Disease mostra

che il vaccino antinfluenzale potrebbe proteggere dagli effetti

più gravi di Covid-19, riducendo il rischio di ictus, sepsi e

trombosi venosa profonda. (ANSA).



