(ANSA) – ROMA, 13 MAG – La tendenza delle ultime cinque

settimane alla riduzione dei decessi presenta segni di frenata,

lo indica l’analisi dei dati dell’epidemia di Covid-19 in Italia

condotta dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per

le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac).

“Questo risultato – osserva il matematico – è stato

ottenuto tramite l’analisi della curva della variazione

percentuale a sette giorni della sequenza dei decessi

giornalieri Un risultato analogo si ottiene dai valori medi

settimanali del numero di decessi al giorno registrati nelle

ultime cinque settimane, pari a 461, 381, 330, 277 e 237 decessi

al giorno, con rispettive differenze pari a -80, -51, -53 e -40

decessi al giorno.” L’analisi delle curve dell’incidenza dei decessi a livello

regionale rivela inoltre che la Toscana è in lenta discesa; per

il Piemonte, come accade a livello nazionale, la discesa è in

frenata; la Lombardia, la Campania, la Sardegna e la Sicilia

sono invece in stasi, e la Calabria é in fase di crescita.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

