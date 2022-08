(ANSA) – CAGLIARI, 20 AGO – Primo caso in Sardegna di Omicron

Centaurus (BA.2.75), la cosiddetta variante indiana del Covid.

Il virus è stato sequenziato nei laboratori dell’Azienda

ospedaliera universitaria di Cagliari. Colpita una donna di

circa 40 anni, risultata positiva il 10 agosto al test

molecolare. Il sequenziamento genomico ha poi indicato la

presenza di BA.2.75.

La paziente sta bene ed è in isolamento domiciliare. Il caso

è stato individuato grazie al programma di controllo attivo su

pazienti e dipendenti nell’Aou di Cagliari. Attualmente, la

variante dominante in Italia è ancora Omicron 5, ma stanno

spuntando i primi casi di Centaurus, variante che potrebbe

rimpiazzare la precedente perché ritenuta più contagiosa.

(ANSA).



Fonte Ansa.it