(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Gli incubi potranno diventare

ancor più brutti in questa seconda ondata della pandemia di

Covid-19. A dirlo, a margine dell’incontro “Sonno è Salute”

promosso da Fidia e realizzato nell’ambito del Global Health

Festival, è Antonino Minervino, presidente della Simp, la

Società italiana di medicina psicosomatica.

“La situazione è solo in parte paragonabile al lockdown.

Tutte le ricerche che erano

state condotte sul sonno sonoavvenute online attraverso un questionario e hanno dimostratoquanto proprio la qualità del sonno sia peggiorata – spiegaMinervino – La logica e l’esperienza clinica può indurre aun’indicazione: il primo lockdown sembrava circoscritto eavevamo un forte sentimento di comunanza. Oggi la situazione èpeggiorata in termini di incertezza e questo è un fattoreansiogeno che sicuramente agirà nella qualità dei sogni”.Minervino spiega come alla “negatività” che viene vissutadurante il giorno, si aggiunge quella del sonno che “tende apeggiorare” e che porta a una “qualità peggiore dell’attivitàsognante”. Peggioreranno i sogni? Per Minervino “sicuramente nontenderanno a diventare migliori”.Nel corso dell’incontro sono stati presentati alcuni lavoridi ricerca clinica svolti in Italia, tra cui uno pubblicato sulJournal of Sleep Research dall’Università di Padova, che hannorilevato come soprattutto durante la quarantena l’orario diaddormentamento e di risveglio sia stato ritardato rispetto alperiodo pre-quarantena. E le modifiche dello stile di vita e delritmo sonno-veglia si sono tradotte in un aumento del tempotrascorso a letto ma paradossalmente anche ad una qualità delsonno percepita peggiorata. L’aumento dell’incidenza d’insonniao disturbi del ritmo sonno-veglia, in concomitanza con piùfattori di rischio quali distanziamento sociale, solitudine,paura del contagio, lutti e crisi economica ha portato ad unrischio quasi raddoppiato di sviluppare una sintomatologiaansioso-depressiva nella popolazione italiana. (ANSA).

Fonte Ansa.it

