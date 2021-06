(ANSA) – ROMA, 15 GIU – E’ allo studio in Italia l’effetto

delle risposte del vaccino anti-Covid per chi soffre di

patologie renali. A dirlo è Piergiorgio Messa, presidente della

Sin, la Società italiana di nefrologia. “In letteratura – spiega

– iniziano a comparire casistiche che dimostrano come nei

pazienti con malattia renale di vario grado e nei pazienti

portatori di trapianto renale, la risposta anticorpale al

vaccino contro il Covid-19 sia ridotta rispetto a quanto

osservato nella popolazione generale: questi risultati

potrebbero presagire una ridotta capacità di protezione

vaccinale nei confronti dell’infezione da Covid-19 in queste

categorie di pazienti”.

«Gli studi in atto, tra i quali quello promosso dalla Sin in

collaborazione con l’Iss e sostenuto da Aifa, darà risposte

definitive su questo punto critico, premessa necessaria per poi

progettare strategie vaccinali diverse – aggiunge – ciò,

naturalmente, trascende e prescinde dal problema del caldo, ma i

nostri pazienti devono continuare, più degli altri, a mantenere

il distanziamento e le misure generali di sicurezza (uso della

mascherina e igiene delle mani) anche durante l’estate e

nonostante la vaccinazione».

La malattia renale cronica è una delle malattie croniche più

diffuse. Secondo recenti studi della Società italiana di

nefrologia colpisce circa il 7-10% della popolazione ed è in

continua progressione anche a causa dell’invecchiamento generale

della popolazione. In Italia, i pazienti al terzo stadio o a uno

stadio più grave sono quasi 4,5 milioni e i pazienti in dialisi

circa 50.000. Altrettanti sono i pazienti portatori di trapianti

di rene in follow-up clinico nefrologico. (ANSA).



Fonte Ansa.it