(ANSA) – TRIESTE, 26 LUG – Il SARS-CoV-2 può comportare

problemi a livello cardiaco e si stima che oltre il 40% dei

pazienti ricoverati presentino indicatori di danno cardiaco. Non

è il virus in sé a causarli ma un ruolo chiave nel danno

cardiaco durante l’infezione da coronavirus sono le precedenti

comorbidità (preesistente cardiopatia), la gravità della

polmonite e della compromessa ossigenazione e l’infiammazione

sistemica. A sostenerlo – spiega il prof. Gianfranco Sinagra,

direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie

dell’Apparato Cardiovascolare dell’Universita’ di Trieste e

della Cardiologia – è uno studio basato sull’esperienza di

patologia cardiovascolare della professoressa Rossana Bussani

dell’Istituto di Anatomia Patologica di Asugi-Università di

Trieste, criticamente analizzata con i colleghi cardiologi

dell’ospedale di Cattinara (Trieste) e ricercatori molecolari di

Icgeb, il Centro internazionale di Ingegneria Genetica e

Biotecnologie di Trieste.

Se nelle precedenti pandemie le miocarditi erano descritte

con una frequenza sino al 20-30% dei casi autoptici, questo

lavoro sostiene – spiega Sinagra – che, invece “la miocardite è

stata identificata in meno del 2,5% dei casi, e, che la

miocardite non sembra essere causata direttamente dal

coronavirus essendo risultata negativa la ricerca molecolare del

genoma virale. Il cuore nei casi analizzati, anche se

risparmiato dal danno infiammatorio (miocardite), mostrava forme

aspecifiche di danno in relazione con la gravità dell’ipossia e

delle cardiopatie preesistenti”. Lo studio infatti –

sintetizzato in un articolo coordinato clinicamente da Matteo

Dal Ferro, cardiologo e ricercatore, in pubblicazione nella

rivista Clinical Research in Cardiology – ha analizzato

l’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 a livello miocardico, in

una serie di casi autoptici triestini deceduti per severa

polmonite Covid19 durante la prima ondata epidemica. Sulla base

di una analisi patologica e molecolare, lo studio ha dimostrato

che nonostante il virus si diffonda ubiquitariamente in

particolare a livello dei polmoni, al momento del decesso sia

praticamente introvabile a livello del cuore. L’analisi

istologica eseguita rappresenta una delle più accurate e

dettagliate presenti in letteratura, completata dalle più

moderne tecniche molecolari di ricerca del genoma virale.

Le implicazioni di queste scoperte, che ampliano esperienze

già pubblicate, si estendono anche ad altri ambiti: in

cardiologia ambulatoriale saranno d’aiuto per monitorare più

strettamente la malattia nei noti malati cardiopatici e in

medicina dello sport, ad esempio, potranno contribuire alla

corretta gestione degli atleti reduci da infezione da

coronavirus portatori di eventuali esiti. (ANSA).



Fonte Ansa.it