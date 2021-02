(ANSA) – ROMA, 11 FEB – Due mascherine sono meglio di una

sola contro il Covid-19, si può raggiungere il 95% di

protezione. L’abitudine che si sta diffondendo negli Usa, quella

di indossare una protezione in aggiunta all’altra come hanno

fatto Anthony Fauci e Joe Biden, sembra ora confermata dai

Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie

americani, Cdc. Hanno riportato i risultati di un

esperimento dilaboratorio in cui sono state distanziate di circa due metri dueteste artificiali, verificando quante particelle delledimensioni del coronavirus emesse da una sono state poi inalatedall’altra.I ricercatori hanno scoperto che indossare una maschera –chirurgica o di stoffa – blocca circa il 40% delle particelledirette alla testa inalante. Con una mascherina di stoffa soprauna chirurgica, la percentuale sale all’80%. Quando entrambe leteste indossano doppia mascherina, si raggiunge il 95%.Per ora, le autorità sanitarie Usa spiegano che il primo passo èconvincere le persone a indossare almeno una mascherina e farlocorrettamente. “La prima sfida – evidenzia John Brooks, dei Cdc– è quella di ottenere che il maggior numero di persone indossila mascherina. E poi aiutarle a ottenere il massimo beneficio daquesto dispositivo di protezione”. Lo studio ha però dellelimitazioni: i ricercatori hanno utilizzato una marca dimaschere chirurgiche e un tipo solo di maschera in tessuto, enon è chiaro se i risultati sarebbero stati gli stessi con altriprodotti. Ma si aggiunge ad alcune ricerche precedenti chesuggeriscono che due maschere sono meglio di una. I Cdc hannoaggiornato anche la loro guida, spiegando che le persone possonoindossare una maschera di stoffa sopra quella chirurgica usa egetta “per una migliore vestibilità e una protezione extra”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

