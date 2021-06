(ANSA) – MILANO, 30 GIU – Sei mesi dopo la polmonite da

SARS-CoV-2 le alterazioni delle prove funzionali respiratorie e

della radiografia del torace sono presenti in una percentuale

considerevole dei 312 pazienti oggetto di uno studio di cui è

capofila l’Unità Operativa Complessa di Pneumologia dell’ASST di

Monza. Il progetto di monitoraggio a 6 e 12 mesi dalla

dimissione dei pazienti ricoverati per polmonite da SARS-CoV-2,

in collaborazione con l’Università degli Studi di

Milano-Bicocca, ha coinvolto sette Centri lombardi- Le visite a

6 mesi si sono concluse a novembre 2020 e sono state oggetto di

un articolo in pubblicazione sulla rivista scientifica

Respiration, mentre il follow-up a 12 mesi si sta completando in

questi giorni. I due esami che si sono rivelati più “sensibili”

nell’individuare le sequele polmonari sono la diffusione

alveolo-capillare del monossido di carbonio (DLCO), che

costituisce un parametro misurabile nell’ambito delle prove

funzionali respiratorie, e la radiografia del torace che hanno

mostrato delle alterazioni rispettivamente nel 46% e nel 25% dei

pazienti valutati. Importante segnalare tuttavia – si legge

nella nota – che le alterazioni riscontrate erano nella

maggioranza dei casi di grado lieve. Per quanto concerne il

permanere di sintomi respiratori, quali la mancanza di fiato, la

maggioranza dei pazienti (69%) a distanza di 6 mesi dalla

polmonite da SARS-CoV-2 non presentava più questo sintomo. Un

ulteriore dato interessante emerso dallo studio riguarda la

profilassi con eparina somministrata durante il ricovero, al

fine di prevenire le trombosi associate a COVID-19. Nei

pazienti, tale profilassi sembra aver agito da fattore

protettivo sul riscontro di alterazioni delle prove funzionali

respiratorie anche a distanza di 6 mesi. (ANSA).



Fonte Ansa.it