(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Una terza dose di vaccino anti Covid

è molto efficace nel proteggere i soggetti che hanno subito un

trapianto, e che quindi hanno il sistema immunitario compromesso

dai farmaci anti rigetto. Lo afferma uno studio pubblicato dal

New England Journal of Medicine e condotto in Canada dallo

University Health Network.

I ricercatori hanno analizzato i dati di 120 pazienti

trapiantati, tutti vaccinati con due dosi di Moderna con una

risposta però molto bassa, a 60 dei quali è stata data la terza

dose due mesi dopo la seconda. Il 55% di chi ha ricevuto il ‘booster’ ha mostrato un livello di anticorpi oltre le 100 unità

per millilitro di sangue, cosa che è successa solo nel 18% del

gruppo di controllo. “Ci sono pazienti trapiantati che non sono

protetti nonostante abbiano concluso il ciclo vaccinale – spiega

Deepali Kumar, l’autore principale -. se offrendo loro una terza

dose possiamo avere una migliore probabilità di protezione credo

che dovremmo farlo”.

I risultati confermano quelli di altri studi, che però non

erano stati condotti con un gruppo di controllo. Negli Usa l’Nih

ha appena annunciato l’inizio di una ricerca simile, su almeno

100 pazienti, che coinvolge anche il vaccino Pfizer. (ANSA).



