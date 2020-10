(ANSA) – ROMA, 15 OTT – La corsa per ottenere in tempi

rapidi l’autorizzazione alla sperimentazione di un candidato

vaccino rischia di danneggiare la ricerca sui vaccini

anti-Covid, ostacolando quelli che potrebbero essere i più

efficaci. Ad accendere il campanello d’allarme, si legge sul

sito della rivista Science, sono gli esperti che hanno

partecipato al webinar organizzato dai National Institutes of

Health (Nih).

Il rischio della corsa alle autorizzazioni, rilevano gli

esperti, è che il primo vaccino ad arrivare al traguardo

potrebbe essere solo lievemente efficace, ma nonostante questo

potrebbe sbarrare la strada a candidati migliori, facendo

interrompere le sperimentazioni in corso o in programmazione.

“E’ molto importante è che la scienza continui suo

percorso. Il mondo ha bisogno di più vaccini contro il

coronavirus”, sottolinea l’epidemiologo americano Seth Berkley,

che collabora all’iniziativa Covax, la coalizione legata

all’alleanza internazionale Gavi che promuove molte ricerche sui

vaccini anti-Covid.

Secondo Berkley non soltanto alcuni vaccini potrebbero “essere più efficaci di altri, ma per via del costo o degli

effetti collaterali, potrebbero anche dare più benefici ad

alcune fasce della popolazione, come gli anziani, le gestanti o

i Paesi poveri”. Attualmente 42 candidati vaccini sono in fase

di sperimentazione clinica, dieci dei quali sono arrivate alla

fase 3, la più avanzata. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram