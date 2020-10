(ANSA) – ROMA, 14 OTT – “Facciamo un errore a contare il

numero assoluto dei contagiati non rapportandoli al numero dei

tamponi”. A dirlo è il direttore sanitario dell’ospedale

Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, intervenuto a Zapping,

trasmissione di Rai Radio 1 parlando dei dati dei contagi di

Sars-Cov-2. “Abbiamo una percentuale del 5%” dei contagiati “rispetto a

coloro che hanno fatto i tamponi”, aggiunge. Spiegando i numeri

dei contagi, Vaia dice: “Siamo in una fase nella quale c’è un

momento di virulenza connesso a tanti motivi, uno di questi è

l’ingresso della stagione delle malattie respiratorie, con un

decadimento delle condizioni fisiche che ci predispone di più a

un contagio virale”. “Il secondo dato che dobbiamo evidenziare –

prosegue – è che la clinica è molto meno grave rispetto al

passato. Il sistema sanitario è in grado di trattare meglio la

patologia, molti sono asintomatici e non vengono considerati”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram