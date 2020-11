(ANSA) – MILANO, 08 NOV – Con oltre l’80% di ospiti e

operatori positivi al Covid la casa per anziani di Olgiate

Comasco ha deciso di chiudersi in una bolla sanitaria. Tradotto

nessuno potrà né entrare né uscire fatta eccezione per il

personale che per esigenze familiari non può risiedere 24 ore al

giorno nella struttura.

“Solo una esigua minoranza sia tra gli ospiti che tra gli

operatori

Advertisements

è negativa. La gran parte (oltre l’80%) è positiva, maasintomatica o con sintomi lievi, 6 ospiti e 6 operatori sonorisultati debolmente positivi – ha spiegato alla Provincia diComo Luciana Corti, direttrice della Fondazione Casa di riposocittà di Olgiate Comasco – Sono stati fatti i tamponi a tuttigli ospiti (scesi a 72 dopo gli ultimi 6 decessi) e aglioperatori (circa 65). Manca una ventina di referti”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram