(ANSA) – ROMA, 09 LUG – Nel 2020, a causa della pandemia, c’è

stato quasi un dimezzamento complessivo (-48%) degli screening

oncologici per tumore al seno, coloretto e collo dell’utero.

Sono invece rimasti sostanzialmente stabili gli interventi

urgenti per le fratture e i parti cesarei. A rilevarlo è

l’indagine ‘La Resilienza dei servizi sanitari regionali e delle

prestazioni non erogate a causa dell’emergenza Covid-19 – Focus

sulle prestazioni ospedaliere erogate nel 2020′, presentata oggi

dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

(Agenas), con il Laboratorio Management e Sanità (MeS) della

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

In particolare, i dati mostrano un calo mediano del 39,5%,

rispetto al 2019 degli screening per il tumore del collo

dell’utero (-672.358), del 45% dello screening mammografico

(-750.000) e del 59,7% (-1,13 milioni) per lo screening

colonrettale. Piú contenuto, rispetto agli esami di prevenzione

fatti nel 2019, il calo degli interventi chirurgici per i

tumori, che comunque c’è stato. Si è attestato al 7,68% per il

tumore al seno, al 15,97% per il tumore alla prostata, al 16,69%

per il tumore del colon, 9,11% per quello del retto, all’8,07%

per il tumore ai polmoni e all’8,33% per il melanoma. L’indagine

ha rilevato inoltre un calo nei ricoveri urgenti per infarto

(-11,5%), ictus (-12,62%), per gli interventi di angioplastica

(-14,43%) e di by-pass aortocoronarico (-24,5%).

Hanno tenuto, rimanendo sostanzialmente stabili invece, gli

interventi fatti entro 48 ore per le fratture del collo del

femore (-2,51%), le fratture in generale (-0,39%) e i parti

cesarei (-0,27%). I dati sui volumi dei ricoveri del 2020

mostrano una riduzione piú contenuta, chiaramente, per quelli

urgenti (-14,65%), e maggiore per quelli programmati (-24,15%),

quelli in day hospital (-29,66%), gli interventi chirurgici

programmati (-26,22%), i ricoveri per diagnosi psichiatriche

(-22,5%) e per la specialistica ambulatoriale (-31,11%). (ANSA).



Fonte Ansa.it