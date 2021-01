(ANSA) – ROMA, 12 GEN – Promuovere un’informazione corretta

sui vaccini ed evidenziare l’importanza della vaccinazione anti

Covid-19 con focus su personale sanitario, soggetti fragili e

popolazione femminile. Questi gli obiettivi di una campagna di

informazione sui vaccini anti Covid-19 di Fondazione Onda,

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Partita con contenuti d’informazione riguardo i vaccini e per

sfatare le principali fake news, la campagna

proseguirà afebbraio e marzo con una seconda fase, entrando nel merito deivaccini anti Covid-19 con un focus sul personale sanitario e isoggetti fragili, per poi concludersi ad aprile con unapprofondimento sulla popolazione femminile, con particolareattenzione ad alcune fasi delicate della vita.I vaccini “non sono sicuri”, “hanno gravi effetticollaterali”, “contengono elementi cancerogeni”, “indebolisconole difese dei bambini”, “chi è vaccinato diventa infettivo”,queste sono alcune delle fake news più diffuse alle qualiFondazione Onda risponderà attraverso gli stessi canali su cuicircolano: Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter.“Dopo un anno difficilissimo – evidenzia Francesca Merzagora,presidente di Onda -, costellato da sacrifici e troppi lutti,finalmente si intravede una luce. Ancora troppe resistenze,troppa disinformazione e un pervasivo qualunquismo rischianoperò di frenare la diffusione delle vaccinazioni per combattereCovid-19. La campagna si propone di fare chiarezza, sfatando leprincipali fake news sui vaccini, circostanziando l’opportunitàdi vaccinarsi contro Covid-19 e soprattutto invitando a esserefiduciosi nella scienza e ciascuno portavoce responsabile deibenefici per sé e per gli altri. Dobbiamo creare un forte arginealla disinformazione, alla semplificazione e al complottismo”.“La corretta comunicazione della scienza che c’è dietro allarealizzazione e all’approvazione di un vaccino, – prosegue laprofessoressa Antonella Viola, referente scientifico dellacampagna, – è essenziale per fugare i dubbi, soprattutto difronte a dei nuovi vaccini e a una campagna di vaccinazione dimassa come quella che sarà messa in atto nei prossimi mesi”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

