(ANSA) – NAPOLI, 17 OTT – “Giro questo riconoscimento a tutti

gli operatori della mia azienda e a tutti gli operatori della

sanità della Campania”. Lo ha detto Maurizio di Mauro, direttore

generale dell’Azienda dei Colli (da cui dipende il Cotugno), in

occasione del Premio Sepe, oggi a Napoli. “Ci stiamo battendo

contro un mostro invisibile che purtroppo sta lasciando dei

segni – ha affermato – Siamo in una fase in cui nella regione

c’è un notevole incremento del numero dei contagi, noi siamo in

trincea da sempre”. “Questo premio per me è una botta di

ossigeno – ha concluso – da trasfondere agli operatori, medici,

infermieri e tutti quelli che si stanno battendo dalla mattina

alla sera per assistere tutti gli ammalati e dare loro la

migliore qualità di vita”. (ANSA).



