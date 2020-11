(ANSA) – TRIESTE, 09 NOV – “E’ chiaro che quello manca prima

di tutti è il personale per politiche dei decenni pregressi: non

si è voluto investire nel personale lasciando scoperte

soprattutto certe specialità. Penso a tutta la parte legata alla

pneumologia e gli anestesisti, che sono oggi preziosissimi e non

si trovano. Lo ha sostenuto il presidente del Friuli Venezia

Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della trasmissione “Stasera

Italia” su Rete Quattro.“Noi abbiamo una pressione importante negli ospedali,soprattutto nei ricoveri non intensivi – ha affermato Fedriga –per i quali stiamo facendo delle operazioni per cercare diassistere più persone possibili. Ma è chiaro che in questomomento serve l’impegno di tutta comunità per cercare digarantire la tenuta del sistema”.“Oggi nessuno pensa di far sparire il virus: l’importante ècercare di rallentare l’ondata di richieste d’ospedalizzazione eper questo è fondamentale la medicina del territorio”, haconcluso. (ANSA).

Fonte Ansa.it

