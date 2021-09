Nel 2015, il Comitato Nobel per la Fisiologia o la Medicina, nel suo unico premio per i trattamenti delle malattie infettive da sei decenni prima, ha onorato la scoperta dell’ivermectina (IVM), un farmaco multiforme impiegato contro alcune delle malattie tropicali più devastanti del mondo. Da marzo 2020, quando l’IVM è stato utilizzato per la prima volta contro un nuovo flagello globale, il COVID-19, più di 20 studi clinici randomizzati(RCT) hanno monitorato tali trattamenti ospedalieri e ambulatoriali. Sei delle sette meta-analisi degli RCT sul trattamento IVM riportati nel 2021 hanno riscontrato notevoli riduzioni dei decessi per COVID-19, con un rischio relativo medio di mortalità del 31% rispetto ai controlli. Durante i trattamenti IVM di massa in Perù, i decessi in eccesso sono diminuiti in media del 74% in 30 giorni nei suoi dieci stati con i trattamenti più estesi. La riduzione dei decessi è correlata all’estensione delle distribuzioni IVM in tutti i 25 stati con p <0,002. Sono state osservate anche forti riduzioni della morbilità utilizzando l’IVM in due modelli animali, di SARS-CoV-2 e di un betacoronavirus correlato . Il meccanismo biologico indicato dell’IVM, il legame competitivo con la proteina spike di SARS-CoV-2, è probabilmente non specifico per l’epitopo, e potrebbe fornire piena efficacia contro i ceppi mutanti virali emergenti.

Il premio Nobel 2015 per la scoperta dell’ivermectina (IVM) e di un trattamento antimalarico è stato il primo premio del comitato Nobel per gli agenti di trattamento delle malattie infettive dopo quello del 1952 per la streptomicina [ 1 ]. Un lattone macrociclico di potenza multiforme [ 2 , 3 ], l’IVM, utilizzato in tutto il mondo dal 1987, ha compiuto importanti incursioni contro due devastanti malattie tropicali, l’ oncocercosi e la filariosi linfatica [ 4 ]. Durante l’anno da quando il trattamento IVM è stato applicato per la prima volta al COVID-19, un altro flagello globale [ 5 ], risulta da più di 20sono stati segnalati studi clinici randomizzati (RCT) sul trattamento IVM di COVID-19 [ 2 , 6 , 7 ], con trattamenti ospedalieri e ambulatoriali di COVID-19 condotti in 25 paesi [ 2 ]. È stato indicato che un probabile meccanismo biologico è il legame competitivo con i siti della proteina spike SARS-CoV-2, come esaminato [ 8 , 9 ].

Un quadro per l’esame dei risultati del trattamento clinico IVM per COVID-19 è fornito da studi sugli animali correlati che utilizzano IVM a basse dosi equivalenti all’uomo. Nei criceti dorati che sono stati inoculati per via intranasale con SARS-CoV-2, causando infezioni sintomatiche da COVID-19, la somministrazione concomitante di IVM ha ridotto significativamente la gravità dei segni clinici (p <0,001). Sebbene la carica virale non sia stata ridotta, questi miglioramenti includevano un terzo dell’incidenza di anosmia e forti riduzioni del rapporto Il-6/Il-10 nel tessuto polmonare [ 10 ]. In un altro modello animale, i topi sono stati infettati dal virus dell’epatite murina MHV -A59 [ 11 ], un betacoronavirus ceppo che non esprime emoagglutinina esterasi [ 12 ], come SARS-CoV-2, SARS-CoV e MERS [ 8 ]. Mentre i topi infetti avevano un grave danno epatico istopatologico, i topi trattati con IVM avevano la metà della carica virale epatica e un danno epatico minimo, non significativamente diverso da quello osservato nei controlli non infetti.

RCT per il trattamento IVM e la prevenzione del COVID-19

Finora sono stati condotti più di 20 RCT per il trattamento IVM di COVID-19, come citato sopra. Una ricerca di Google Scholar per meta-analisi degli studi sul trattamento IVM di COVID-19 apparsi nel 2021 [ 13 ] ha prodotto sette studi di questo tipo che hanno tratto conclusioni solo da RCT [ 6 , [14] , [15] , [16] , [ 17] , [18] , [19] ]. Il rischio relativo (RR) di mortalità con trattamento IVM rispetto ai controlli come calcolato in quattro di queste meta-analisi utilizzando la metodologia di analisi Cochrane variava da 0,25 a 0,37, con una media di 0,31 [ 6 , 14 , 15, 19 ]. Le altre tre meta-analisi hanno riportato odds ratio di 0,16, 0,21 e 0,33, con una media di 0,23 [ [16] , [17] , [18] ]. Sei di queste sette meta-analisi hanno concluso che c’era un’indicazione significativa [ 6 , [14] , [15] , [16] ] o possibile [ 17 , 18 ] dell’efficacia dell’IVM nel ridurre la mortalità da COVID-19. Non è stata trovata alcuna prova dell’efficacia dell’IVM nella sua prima versione [ 20], riportando un RR di 1,11 per il trattamento IVM rispetto ai controlli, e si è attenuto a tale risultato anche dopo aver modificato questo valore RR a 0,37 e aver corretto il trattamento commutato e le morti di controllo che aveva riportato erroneamente per uno studio [ 21 ] in una versione rivista [ 19 ] . Tra le più recenti e complete di queste sette meta-analisi hanno riportato un totale aggregato di 31 decessi tra 1101 soggetti nei gruppi di trattamento IVM e 91 decessi tra 1064 controlli da 11 RCT, pari a una riduzione del 67% della mortalità, con una significatività statistica per un effetto complessivo di p = 0.005 [ 16 ]. L’RCT che ha utilizzato la dose maggiore di IVM, 400 μg/kg in ciascuno dei giorni 1-4 [ 22 ], ha avuto 2 contro 24 decessi nei gruppi di trattamento rispetto ai gruppi di controllo (n = 200 ciascuno).

Un’obiezione che era stata sollevata all’inizio del 2021 alla preponderanza delle prove cliniche per l’efficacia del trattamento IVM di COVID-19 come riassunto sopra era che nessuno di questi RCT era stato pubblicato nelle principali riviste scientifiche peer-reviewed [ 23 ]. A colmare questo divario, tuttavia, è stata la pubblicazione nel 2021 su riviste dei principali editori scientifici di cinque di questi RCT per il trattamento di COVID-19 [ [24] , [25] , [26] , [27] , [28]], ciascuno dei quali mostra molteplici benefici clinici per IVM rispetto ai controlli, la maggior parte dei quali con significatività statistica a p <0,002. Nel 2021 sono stati pubblicati anche altri tre RCT per il trattamento IVM di COVID-19: uno che riportava ricoveri ospedalieri più brevi per trattamento IVM al di sotto della significatività statistica (p = 0,08) [ 29 ], un altro che confrontava IVM con altri due gruppi di trattamento farmacologico ma non un gruppo placebo e non ha riscontrato alcun beneficio [ 30 ], e un ulteriore studio condotto a Cali, in Colombia, con scambi tra il trattamento e le dosi di placebo come descritto di seguito.

Un’altra obiezione che è stata sollevata all’evidenza dell’RCT a sostegno dell’efficacia dell’IVM era che le popolazioni di studio erano troppo piccole [ 31 ]. Tuttavia, è ben noto nella progettazione di studi clinici che i farmaci altamente efficaci stabiliranno risultati statisticamente significativi con campioni di dimensioni inferiori, con popolazioni di studio più ampie necessarie per farmaci minimamente efficaci [ 32 , 33 ]. Ma per un farmaco con un RR più modesto del 75%, ad esempio, i bracci di trattamento e di controllo richiederebbero più di 3800 soggetti ciascuno per ottenere la stessa significatività statistica [ 33 ]. Sebbene ampie popolazioni di studio siano utili per lo screening degli effetti avversi (AE) di nuovi farmaci, l’IVM è stato utilizzato in modo sicuro in 3,7 miliardi di dosi in tutto il mondo dal 1987 [ 2, 3 ] ed è ben tollerato anche a dosi molto maggiori rispetto alla dose singola standard di 200 μg/kg [ 34 , 35 ]. È stato utilizzato in RCT per il trattamento di COVID-19 a dosi cumulative di 1500 μg/kg [ 36 ], 1600 μg/kg [ 22 ] e 3000 μg/kg [ 37 ] in 4 o 5 giorni con solo piccole percentuali di lievi o effetti negativi transitori.

Tra questi RCT che hanno stabilito la sicurezza per il trattamento IVM ad alte dosi di COVID-19 è stato quello condotto a Cali, in Colombia, con casi COVID-19 generalmente lievi, età media 37 anni, con un solo decesso nel gruppo di controllo [ 36 ]. Lo studio non ha riscontrato miglioramenti statisticamente significativi dei sintomi con il trattamento con IVM, ma ha riportato un’anomalia sorprendente: gli eventi avversi distintivi per la sua elevata dose di IVM, descritti nel protocollo di studio come “parametri di sicurezza” per il suo uso di IVM, si sono verificati a tassi quasi identici nel suo IVM e placebo braccia. Questi includevano incidenze transitorie di visione offuscata (11,3%, 11,6%) e vertigini (35,6%, 34,3%). Queste indicazioni sull’uso di IVM nei controlli si sono verificate quando le vendite da banco di IVM sono aumentate nella regione dello studio durante il periodo di studio ( Tabella supplementare 1). Ulteriori domande sui limiti di trattamento/controllo dello studio sono state sollevate dalla sostituzione errata di IVM con placebo per 38 pazienti, scoperta dal farmacista capo un mese dopo il fatto (studio, p. 3; supplemento al protocollo di studio, p. 43). Inoltre, l’accecamento è stato violato dall’uso della soluzione di destrosio-salina come placebo per 64 pazienti di controllo (l’IVM ha un sapore decisamente amaro), mentre la composizione della soluzione placebo sostitutiva non è stata specificata [ 38 ].

A supporto dei risultati dell’efficacia dell’IVM nel trattamento di COVID-19, come riassunto sopra, c’erano indicazioni di attività contro SARS-CoV-2 negli studi di prevenzione. Tre RCT hanno valutato l’effetto profilattico dell’IVM somministrato a coorti di 100 [ 22 ], 117 [ 39 ] e 203 [ 40 ]] soggetti esposti a pazienti COVID-19. Questi studi, che utilizzano tutti IVM in dosi di almeno 150 μg/kg a settimana, hanno riportato riduzioni statisticamente significative delle incidenze di COVID-19, con rispettivi RR del 20%, 26% e 13% rispetto ai controlli e maggiori riduzioni delle incidenze. di casi moderati e gravi. Un altro RCT per la prevenzione di COVID-19 ha somministrato una sola dose di IVM a 12 mg (circa 150 μg/kg) a 617 soggetti il ​​primo giorno di un periodo di osservazione di 42 giorni, mentre altri tre regimi preventivi sono stati somministrati ogni giorno in quel periodo [ 41 ]. L’IVM a quella singola dose bassa ha prodotto i migliori risultati di questi quattro regimi, con riduzioni altamente statisticamente significative di quasi il 50% sia nel COVID-19 sintomatico che nei sintomi respiratori acuti rispetto ai controlli.