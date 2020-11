(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Un team di giovani medici, infermieri

e psicologi preparati a rispondere alle domande e a seguire

malati e positivi isolati, sempre in collegamento con la sanità

di territorio e con le Asl pronti a intervenire: questa mattina

il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha visitato

la nuova sede del Numero Verde 800.118.800 gestita dall’Ares

118, che garantisce l’assistenza telefonica per il Covid.

Lasala, di 750 metri quadrati, si trova nella sede della RegioneLazio in via Campo Romano in zona Anagnina, alla periferia diRoma. Fino a oggi vi hanno lavorato 20 persone ma quando entreràa regime, entro un mese, vi lavoreranno in 70: il tempo diterminare i corsi di formazione. A rispondere al telefonosaranno anche giovani dottori che stanno per entrare nellaprofessione di medico di medicina generale. Il numero verde800.118.800 è stato attivato lo scorso 27 febbraio e al momentoriceve 2.500 telefonate al giorno. L’esordio del servizio,ricorda la direttrice generale dell’Ares 118 Maria PaolaCorradi, fu “garibaldino: c’erano 6 medici in una stanzetta.All’epoca le domande a cui davamo risposta erano sulle zonerosse, a chi rivolgersi, e simili. Poi la patologia è cresciutae siamo cresciuti anche noi. Da qualche giorno siamo in un’altrasede, adeguata alle risposte che vogliamo dare ai cittadini delLazio. La struttura – ha detto la dirigente – ha due anime: laprima è il ruolo di risposta alle telefonate dei cittadini chechiedono chiarimenti”. La seconda anima, invece, ai cittadini sirivolge direttamente: “Noi – ha spiegato ancora Corradi –chiameremo i positivi segnalati dalle Asl che si trovano adomicilio in situazione di fragilità sociale o sanitaria, soli ocon co-patologie, e quindi hanno bisogno di un importantemonitoraggio una-due volte a settimana. Questo è un servizio disupporto alle Asl, a cui poi forniremo le informazioni cheemergono dalle telefonate. La battaglia sarà lunga – ha concluso– ma abbiamo sempre più strumenti per poterla affrontare”. Altermine dell’emergenza la sede dell’Anagnina dovrebbe diventarela centrale di continuità assistenziale, che attualmente è a viaOstiense. “E’ una frontiera essenziale per dare corretteinformazioni ai cittadini – ha detto al termine della visital’assessore alla Sanità Alessio D’Amato – e per seguire lasorveglianza sanitaria di chi è in isolamento. Nel Lazio abbiamooltre 52 mila cittadini isolati a casa e positivi. Questracentrale permetterà loro di avere un supporto in più, con ilcollegamento alle reti territoriali, ai mmg e alle Asl”. (ANSA).

