(ANSA) – ROMA, 24 GEN – “Siamo riusciti a compensare un

rialzo significativo” di contagi da Covid-19 in Italia, l’Rt è

sotto 1, ma i dati di questi giorni mostrano “che siamo in

frenata”. Questa l’analisi del matematico Giovanni Sebastiani,

dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac) secondo il quale va

fatta anche un’operazione “verità” sui calcoli dei positivi ai



