(ANSA) – TRIESTE, 13 FEB – “La settimana appena conclusa

mostra una sostanziale diminuzione del numero di nuovi casi con

una riduzione della pressione sul servizio sanitario in area non

critica, pur mantenendo un numero molto alto di pazienti critici

e di decessi”. E’ questa in sintesi, la situazione del Covid in

Fvg, secondo l’analisi scientifica dell’andamento della pandemia

fatta dal data scientist della Sissa Guido Sanguinetti.



