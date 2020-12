(ANSA) – ROMA, 04 DIC – Un nuovo farmaco antivirale

potrebbe interrompere la trasmissione del virus Sars-Cov-2 che

causa la Covid-19. A dirlo è uno studio della Georgia State

University, che in un lavoro pubblicato sulla rivista

scientifica Nature Microbiology hanno individuato (su test

condotti sui furetti) questa capacità nel farmaco

Mk-4482/Eidd-2801 o Molnupiravir. “Questa è la prima

dimostrazione di un farmaco disponibile per via orale in

gradodi bloccare rapidamente la trasmissione di Sars-CoV-2”, ha dettoRichard Plemper, docente che ha condotto lo studio. Secondogli studiosi, il trattamento potrebbe avere potenzialmente unbeneficio triplo: inibirebbe il progresso dei pazienti verso unamalattia grave, abbrevierebbe la fase infettiva per alleviare ilcosto emotivo e socioeconomico dell’isolamento prolungato delpaziente e ridurrebbe rapidamente le epidemie locali. “Abbiamo notato subito che Mk-4482/Eidd-2801 ha un’attività adampio spettro contro i virus a Rna respiratorio e che iltrattamento orale di animali infetti con il farmaco riduce laquantità di particelle virali emesse di diversi ordini digrandezza, riducendo drasticamente la trasmissione”, hacommentato Plemper. “Queste proprietà – ha aggiunto – lo hannoreso un potente candidato per il controllo farmacologico dellaCovid-19”. I ricercatori sono arrivate a queste conclusionicon un test sui furetti. Sono stati messi nella stessa gabbiasia furetti positivi al Sars-Cov-2 trattati con il farmaco, siaanimali negativi e nessuno di loro è stato infettato. Secondogli studiosi, se questi dati dovessero tradursi con successosugli esseri umani, i pazienti Covid-19 trattati con il farmacopotrebbero diventare non infettivi entro 24 ore dall’inizio deltrattamento. (ANSA).

Fonte Ansa.it

