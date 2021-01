(ANSA) – ROMA, 11 GEN – “I nuovi criteri sulle zone rosse non

sono abbastanza. Quando si arriva a certi numeri vuol dire che

poi avremo un numero inaccettabile di morti”. Così Andrea

Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Universita’ di Padova,

a “The Breakfast Club” su Radio Capital.

“A quei livelli – spiega Crisanti – crescono le possibilità di

mutazioni. E questa non è una cosa buona

mentre ci si vaccina:si aumenta il rischio che si generino varianti resistenti”. “Aicittadini – sottolinea – arrivano dei messaggi incoerenti, tracashback e negozi aperti non ci possiamo stupire che la gentegiri per strada a fare acquisti. Io sono per misure chiare,semplici e annunciate con anticipo”. E sulla variante ingleseCrisanti aggiunge: “responsabile dei contagi in Veneto? Se così,allora bisogna fare come in Gran Bretagna: tutto chiuso e straded’accesso per la regione bloccate”. “Per dimostrare che icontagi sono causati dalla variante inglese – specifica –bisogna dimostrare che rappresenti l’80% delle mutazioni isolatee in questo momento così non è. Se in Italia dovesse imporsi lavariante inglese, allora per raggiungere l’immunità di greggebisognerebbe superare la soglia del 70% di persone vaccinate”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

