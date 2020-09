(ANSA) – ROMA, 04 SET – “Tutte le raccomandazioni

scientifiche elaborate internazionalmente riportano chiaramente

che non vi e’ evidenza per raccomandare indiscriminatamente ai

lavoratori di indossare mascherine chirurgiche” per la

protezione da Covid 19. Al contrario l’uso di questi dispositivi

è “stringentemente raccomandato solo per gli operatori sanitari

e per quei soggetti che abbiano sintomi respiratori”. Così nel

verbale della riunione del 13 marzo il Comitato tecnico

scientifico invita ad adottare sui luoghi di lavoro altre

misure, a partire dal distanziamento sociale. (ANSA).



