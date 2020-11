(ANSA) – ROMA, 27 NOV – Non piacciono squat, piegamenti,

addominali, e tanti altri basilari esercizi di ginnastica,

importanti per rafforzare i muscoli e quindi tutto il fisico:

infatti, quasi nove italiani su 10 (88.7%) non praticano a

sufficienza questi esercizi essenziali per salute e stabilità

del fisico, li praticano al massimo una volta a settimana, se

non per nulla.

È il quadro che emerge da

un maxi studio senza precedentipubblicato sulla rivista Plos One e basato sul confronto tra 28paesi. L’Italia appare 19ma in questa classifica, dopo Spagna,Francia, Gran Bretagna, Germania e molti altri paesi.Condotto da esperti dell’Università del QueenslandMeridionale in Australia, lo studio mostra che in media più di 3adulti su 4 in Europa non fanno questo tipo di esercizi.I più virtuosi sono gli islandesi che in oltre un caso su 2praticano il rafforzo muscolare almeno 2 volte a settimana,seguiti da svedesi (38.4%) e danesi (34,3%), mentre in paesicome Romania e Malta meno dell’8% degli adulti si cimenta inquesto tipo di allenamento.L’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) raccomanda unapratica almeno bisettimanale di questo tipo di esercizi,importanti per mantenere un buono stato di salute e prevenire lemalattie croniche, dall’osteoporosi a problematichemuscolo-scheletriche (mal di schiena, etc) fino al diabete.Lo studio ha coinvolto oltre 280.000 adulti di 28 paesieuropei, mostrando che, in media, appena il 17,3% di loro seguele linee guida OMS – il 19,8% dei maschi e il 15% delle donne.“La cosa più preoccupante che emerge dai nostri dati –aggiunge – è che in alcuni paesi oltre il 95 per cento degliadulti ha riferito di non svolgere mai questo tipo diallenamento”.“Malattie croniche come il diabete, i disturbicardiovascolari, i tumori, come pure i disturbi psichici e lemalattie respiratorie sono causa di ben l’86% dei decessi inEuropa, tuttavia finora il messaggio inerente la pratica diattività fisica si è concentrato esclusivamente su movimentoaerobico (come corsa o camminata), continua Bennie. (ANSA).

Fonte Ansa.it

