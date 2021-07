(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Si passa dalla zona bianca a quella

gialla solo se si sforano ambedue le soglie fissate sui

parametri di ospedalizzazione, ovvero occupazione di terapie

intensive e ricoveri. Lo prevede la bozza del nuovo decreto

legge covid.

Una regione resta dunque in zona bianca se presenta

un’incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni

100mila abitanti per tre settimane consecutive, ma, anche se

l’incidenza settimanale dei contagi dovesse essere pari o

superiore a questa soglia, resterebbe in quest’area se il tasso

di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid

è uguale o inferiore al 15% oppure se il tasso di occupazione

dei posti letto in terapia intensiva per Covid è uguale o

inferiore al 10%.

Se invece si arriva contemporaneamente a sforare entrambe le

soglie – e cioè il 10% delle terapie intensive e il 15% delle

ospedalizzazioni di area medica per Covid – si passa da bianca a

gialla. Per entrare in arancione bisognerà superare il 20% delle

terapie intensive e il 30% dei posti di area medica, mentre per

la per zona rossa il 30% delle terapie intensive e il 40% dei

posti di area medica.

Il nuovo decreto lascia poi invariato il parametro

sull’incidenza settimanale dei contagi, che da solo non è

comunque determinante per far cambiare colore alla regione: per

la zona gialla è valutata l’incidenza dei contagi pari o

superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100mila abitanti; in

arancione con incidenza contagi pari o superiore a 150 casi ogni

100mila abitanti; in zona rossa con incidenza dei contagi pari o

superiore a 150 casi ogni 100mila abitanti. (ANSA).



Fonte Ansa.it