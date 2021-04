(ANSA) – BRUXELLES, 22 APR – Scongelare gli alimenti a basse

temperature, conservarli una volta scongelati nella confezione

originale o in un contenitore pulito per evitare contaminazioni,

mai ricongelare cibi scongelati. Sono alcuni dei consigli per

scongelare gli alimenti in sicurezza, disponibili anche

in’infografica, dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare

(Efsa). I consigli fanno parte di un parere scientifico con

nuove linee guida per aiutare gli operatori del settore

alimentare a decidere quali informazioni dare ai consumatori

sulla conservazione degli alimenti e sulla data di scadenza.

Informazioni chiare sulle confezioni, ricorda Efsa, possono

anche aiutare a ridurre lo spreco di cibo. (ANSA).



