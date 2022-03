Dal 12 marzo al 18 aprile torna a far parlare di sé la «MARGHERITA per AIRC».

Per il nono anno consecutivo AICG (Associazione Italiana Centri Giardinaggio) e i suoi associati, da

sempre sensibili e attenti alle iniziative di ricerca e prevenzione sanitaria e di solidarietà, confermano

il sostegno alla ricerca sul cancro di Fondazione AIRC proponendo la margherita, fiore che

simboleggia la purezza e la fortuna.

La Margherita solidale avrà anche quest’anno il supporto di un’altra Margherita: la conduttrice

televisiva e campionessa mondiale di scherma Margherita Granbassi, da anni al fianco di AIRC per

informare e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca: “Anche quest’anno a primavera

torna a fiorire la Margherita per AIRC, cercatela in uno dei tanti Centri Giardinaggio che aderiscono

all’iniziativa. Scegliendo questo fiore ci faremo un bel regalo e daremo un contributo concreto al

lavoro di un giovane ricercatore impegnato a rendere il cancro sempre più curabile”.

Aderire all’iniziativa è un'occasione concreta per aiutare la ricerca sul cancro, per trasmettere un

forte messaggio di sensibilità e di impegno sociale, nonché di promozione del prodotto italiano da

parte dei Centri di Giardinaggio AICG, confermando la grande attenzione della Associazione per la

produzione italiana e il Made in Italy.

I fondi raccolti dai garden center durante l’edizione della Margherita 2021 hanno contribuito a

sostenere l’ultima annualità della borsa di studio della dott.ssa Giorgia Colombo per il suo progetto

biennale “Bersagliare la Nicotinamide Fosforibosiltrasferasi extracellulare (eNAMPT) nel trattamento

del carcinoma mammario triplo negativo”. Il progetto della dottoressa Colombo si svolge a Novara

presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale

Amedeo Avogadro e si concluderà il 31 dicembre 2022.

I fondi raccolti in occasione dell’edizione 2022 saranno destinati ad una nuova borsa di studio

assegnata a un giovane ricercatore.

MADE IN ITALY

 La «MARGHERITA per AIRC» è una eccellenza interamente italiana: é prodotta in Riviera

Ligure di Ponente, in particolare nella Piana di Albenga, dove ogni anno ne vengono coltivati

circa 10 milioni di vasi, ed è garantita da FDAI – Filiera Agricola Italiana Spa.

La principale caratteristica del fiore della margherita, pianta perenne che resiste anche a

temperature inferiori allo zero, è quella di chiudersi durante le giornate senza sole o di pioggia

mentre, di giorno, in presenza di sole ne segue gli spostamenti. Le margherite piacciono molto alle

farfalle e alle api.

Ogni pianta di Margherita recherà un’etichetta “parlante” con QR code, grazie al quale sarà possibile

accedere a una serie di contenuti speciali: testi, video e immagini per scoprire più nel dettaglio il

progetto, le caratteristiche e le informazioni sulla coltura e sulla manutenzione della margherita,

oltre alle informazioni su Aicg, AIRC e il progetto di ricerca finanziato in questi anni.

COME E DOVE

Sono numerosi in tutta Italia i centri giardinaggio associati ad AICG (l’elenco completo si troverà a

breve sul sito www.aicg.it) dove si potranno acquistare le piante di margherita solidale al prezzo di

4.50 euro: per ogni margherita venduta, 1.50 euro sarà devoluto ad AIRC per sostenere la nuova

borsa di studio istituita anche grazie all’impegno di AICG.