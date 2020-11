Gli specialisti e le tariffe per le prestazioni di telemedicina.

Con i nuovi lockdown nelle zone rosse e l’invito a limitare gli spostamenti esteso a tutta Italia ritorna il rischio di sviluppare disturbi e patologie legati alla permanenza in casa e allo stress che la pandemia sta provocando. Disturbi che se non vengono curati nell’immediato possono portare a conseguenze durature e difficili da superare una volta cronicizzati. È anche per questo

Advertisements

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram



Mi piace: Mi piace Caricamento...

che negli ultimi mesi la medicina ha accelerato con la digitalizzazione e oggi, in tanti casi, è possibile farsi curare da casa con lo strumento del teleconsulto. dottori.it, sito e app leader in Italia per la prenotazione di visite specialistiche, che offre a medici e pazienti la possibilità di effettuare le visite online direttamente dal sito e dall’app, ha raccolto i disturbi e le patologie più comuni dovute alla pandemia da Covid-19 e spiega come possono essere curati senza spostarsi da casa. La Pandemic fatigue è quella sensazione di stanchezza, sfinimento, ansia, depressione e insonnia provocata dal perdurare della pandemia di Covid-19. Questo disturbo si traduce in una crescente demotivazione delle persone nel mettere in atto i comportamenti protettivi raccomandati per la tutela della propria salute e di quella degli altri. In questo caso è necessario intervenire a livello psicologico ed è possibile farlo con un percorso di terapia invideoconsulenza, in modo da ricevere un aiuto professionale per riconoscere, affrontare e contenere le proprie paure e frustrazioni. Il costo medio di un videoconsulto con uno psicologo in Italia è pari a 85 euro. Mal di schiena, dolori lombari e mal di collo sono spesso la conseguenza di posture scorrette assunte durante le numerose ore passate al pc lavorando da casa. Senza lasciare la propria abitazione è possibile trovare sollievo grazie al supporto di un fisioterapista in videoconsulenza. Per questo tipo di disturbi molti professionisti propongono la terapia attiva che insegna al paziente a eseguire autonomamente gli esercizi utili a combattere ildolore, aiutandolo a stare meglio. Il costo medio per questo genere di visita in Italia è di 33 euro. La mascherina è uno strumento fondamentale per il contenimento del coronavirus e tutti hanno dovuto imparare a conviverci. Indossandola giorno dopo giorno, però, in molti hanno iniziato a notare che ha degli effetti sulla pelle, quali la comparsa di brufoli, imperfezioni e irritazioni. Ecco perché oggi si parla di maskne o acne da mascherina. Il problema può essere affrontato consultando un dermatologo attraverso una visita online,che in Italia costa in media 80 euro. Tra le conseguenze sia dello smartworking che della didattica a distanza c’è un aumento considerevole delle ore passate davanti agli schermi di pc, smartphone e tablet. Gli occhi possono risentirne e risultare visibilmente affaticati, ma online è possibile anche trovare oculisti pronti a una consulenza e alla somministrazione di una cura. Il costo medio per una televisita oculistica è di circa 40 euro. Stress, ansia e preoccupazioni possono incidere anche sulla sessualità: la frustrazione e l’emotività di questo momento possono determinare un calo del desiderio o altri disturbi sessuali difficili da gestire se non affrontati con il supporto di un sessuologo. Una consulenza online con questo specialista costa in media 117 euro.