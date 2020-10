(ANSA)- ROMA, 8 OTT – Imparare a decifrare il pianto dei

neonati è questione di istinto ed esperienza. Lo rileva uno

studio della Nyu Grossman School of Medicine, pubblicato su

Nature, svolto sui topi. Comprendere il significato specifico

delle espressioni vocali di un bambino è fondamentale nella cura

dei piccoli per gli esseri umani e altri animali. Tuttavia, ogni

bambino ha la sua serie unica di pianti, quindi i genitori devono imparare rapidamente a riconoscere le sottili variazioni.

Lo studio ha mostrato che le femmine di topo si affrettavano

istintivamente a prendere i bambini in lacrime, anche se non

avevano mai avuto cuccioli prima. Inoltre, alcune cellule

nervose nella corteccia uditiva, la parte del cervello che

elabora il suono, si attivavano quando sentivano dei lamenti.

Lo studio ha anche mostrato che i topi esperti hanno

riconosciuto più variazioni di pianti che richiedevano

attenzione rispetto a quelli con poca esperienza di assistenza.

Quest’ultimo gruppo ha risposto solo a una gamma ristretta di

pianti. Ma era in grado di prendersi cura dei piccoli grazie

alla convivenza con un “veterano”.

“I nostri risultati- evidenzia Jennifer Schiavo, l’autrice

principale della ricerca – mostrano che mentre alcune abilità

genitoriali sono innate, c’è una significativa curva di

apprendimento. Per i topi madre, e forse anche per gli esseri

umani, l’esperienza guadagnata con fatica è importante”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

