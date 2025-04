Nel Cortile Archivio Storico Cà Granda della Università Statale di Milano (ingresso da via Festa del Perdono 7) un allestimento ideato da Novembre Studio per Fondazione De Marchi e in collaborazione con Kartell che anticipa il progetto per il reparto pediatrico del Nuovo Policlinico di Milano, pensato per rendere il più possibile serena la permanenza nella struttura di bambini e familiari.

Un angolo del “reparto di pediatria più bello del mondo” alla Statale di Milano, in occasione del Fuori Salone. L’allestimento, dedicato ai bambini e alle famiglie della città, è stato ideato da Novembre Studio – in collaborazione Kartell – per Fondazione De Marchi ETS e anticipa il progetto per il reparto pediatrico del Nuovo Policlinico di Milano, che verrà realizzato per rendere il più possibile serena la permanenza nella struttura di bambini e familiari.

Lo studio dell’architetto Fabio Novembre con il progetto “La città dei bambini” è infatti il vincitore del concorso di idee promosso e finanziato da Fondazione De Marchi, per realizzare a Milano «il reparto di pediatria più bello e accogliente del mondo».

In attesa di vedere realizzati i futuri spazi pediatrici umanizzati del Nuovo Policlinico di Milano, in occasione del FuoriSalone è stata sviluppata un’anteprima, in esposizione fino a domenica 13 aprile nel Cortile Archivio Storico Cà Granda della Università Statale di Milano (ingresso da via Festa del Perdono 7), che evidenzia il potenziale dell’architettura e del design come strumento straordinario per alleviare l’impatto emotivo di situazioni molto difficili nella vita dei bambini, come la malattia e il ricovero in ospedale.

L’obiettivo dell’allestimento è quello di raccontare il sorriso dei bambini attraverso una distesa di Smile, il componibile di Kartell, ripensato da Fabio Novembre in forma di emoji contemporanee. Perimetralmente troveranno spazio le illustrazioni dell’artista Emiliano Ponzi che connoteranno tutte le aree della Pediatria del policlinico dando vita al progetto della “Città dei bambini” pensato da Novembre. Un girotondo continuo che invaderà le pareti del cortile e che per l’occasione sarà stampato anche su dei gadget acquistabili per il supporto alla fondazione.

Il percorso verso la realizzazione della Pediatria “più bella del mondo” si avvicina al suo compimento. I simboli che abbiamo scelto per presentarla al FuoriSalone sono: un girotondo grafico disegnato da Emiliano Ponzi ed uno smile tridimensionale prodotto da Kartell. Mani che si stringono e sorrisi che accolgono sono la nostra idea di futuro – ha detto Fabio Novembre.

Siamo felici di essere presenti anche quest’anno al FuoriSalone con un allestimento dedicato agli spazi pediatrici del Nuovo Policlinico di Milano – racconta Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi ETS – Fondazione De Marchi ha sempre creduto in questo progetto che vediamo sempre più concretizzarsi grazie alla visione e alla creatività di Fabio Novembre. Il sorriso dei bambini – protagonista dell’allestimento – la bellezza degli spazi e i colori sono le chiavi di lettura per rendere l’ospedale non solo un luogo di sofferenza ma anche e soprattutto un luogo di gioia e speranza.

Siamo felici di essere al fianco di Fondazione De Marchi in questo importante progetto dedicato ai futuri spazi pediatrici umanizzati del Nuovo Policlinico di Milano – afferma Lorenza Luti, Direttore Marketing & Retail di Kartell – e con piacere stiamo collaborando con Fabio Novembre e il suo Studio nella definizione degli arredi. Riteniamo strategico offrire un contributo concreto al benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Anche attraverso la scelta di un prodotto che è simbolo di Kartell come i Componibili, reinterpretato da Fabio Novembre con il classic smile degli emoji, pensiamo di poter creare le condizioni per rendere gli spazi di degenza più confortevoli e rassicuranti dove il sorriso diventi parte della cura.

Gli ambienti destinati all’area pediatrica del Nuovo Policlinico avranno un’estensione di oltre 12mila metri quadrati distribuiti su tre piani e la consegna dei lavori, relativa all’umanizzazione degli spazi, è prevista per l’autunno 2025.