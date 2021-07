(ANSA) – ROMA, 05 LUG – Sempre più trattamenti possono

aiutare i pazienti affetti da diabete di tipo 2. Diverse sono

state le novità presentate nel corso del Congresso dell’American

Diabetes Association e illustrate in Italia nel corso di un

webinar di Sid, la Società italiana di diabetologia. “Ad oggi –

dice Agostino Consoli, presidente della stessa società –

numerose molecole sono disponibili per il trattamento di questa

forma di diabete e sta diventando complesso decidere quale sia

la strategia migliore da adottare”. Tra gli studi, uno è stato

condotto su 5 mila pazienti con diabete di tipo 2 in trattamento

con metformina, ai quali, in caso di mancato controllo

glicemico, poteva essere aggiunto uno tra glimepiride,

sitagliptin, liraglutide e insulina glargine. A 5 anni di

distanza non sono emerse differenze sostanziali sulla glicemia

tra i pazienti trattati, anche se la perdita di peso è risultata

maggiore con liraglutide e sitagliptin e gli eventi

cardiovascolari maggiormente ridotti con liraglutide. Tra i

nuovi ingressi della terapia del diabete di tipo 2 presentato

anche il terzipatide, in corso di autorizzazione. “La molecola

ha indotto anche un importante calo ponderale, con una perdita

di peso che sfiora i 10 Kg in 40 settimane. Ci auguriamo dunque

di avere presto un’altra potente arma per rendere più facile ed

efficace il trattamento delle persone con diabete mellito di

tipo 2”. (ANSA).



Fonte Ansa.it