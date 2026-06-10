Di Sandra Caschetto

Quando si parla di respirazione, l’attenzione è spesso rivolta ai polmoni. Eppure, il vero protagonista del processo respiratorio è il diaframma, un muscolo a forma di cupola che separa il torace dall’addome e che si attiva migliaia di volte al giorno senza che ce ne accorgiamo.

Quando il diaframma perde elasticità o si trova in una condizione di tensione persistente, molte persone riferiscono la sensazione di avere il “fiato corto”, di non riuscire a fare respiri profondi o di avvertire una fastidiosa pressione al petto. Una condizione comunemente definita “diaframma bloccato”, che pur non rappresentando nella maggior parte dei casi una vera patologia, può influire sul benessere generale e sulla qualità della vita.

Cos’è il diaframma e quale funzione svolge

Il diaframma è il principale muscolo respiratorio del corpo umano. Durante l’inspirazione si contrae e si abbassa, permettendo ai polmoni di espandersi e riempirsi d’aria. Durante l’espirazione si rilassa e risale verso l’alto.

Oltre alla respirazione, contribuisce al mantenimento della postura, favorisce il corretto funzionamento degli organi addominali e partecipa a funzioni quotidiane come parlare, tossire, starnutire e deglutire.

Proprio per la sua posizione strategica, qualsiasi limitazione del suo movimento può avere ripercussioni su più apparati dell’organismo.

I sintomi più frequenti

I disturbi associati a una ridotta mobilità del diaframma possono manifestarsi in modi diversi e spesso vengono confusi con altre problematiche.

Tra i sintomi più comuni figurano:

sensazione di respiro corto o superficiale;

difficoltà a effettuare inspirazioni profonde;

pressione o fastidio al centro del torace;

tensione sotto lo sterno;

rigidità di collo, spalle e parte alta della schiena;

sensazione di costrizione toracica;

stanchezza e affaticamento;

digestione lenta e gonfiore addominale;

episodi di reflusso gastroesofageo.

In alcuni casi possono comparire anche vertigini, senso di oppressione o palpitazioni, sintomi che meritano sempre una valutazione medica per escludere condizioni cardiache o respiratorie.

Le cause più comuni

Le ragioni che possono portare a una riduzione della mobilità del diaframma sono numerose.

Stress e ansia

Le situazioni di stress cronico inducono molte persone a respirare in modo rapido e superficiale. Nel tempo questo schema respiratorio può favorire tensioni muscolari che coinvolgono anche il diaframma.

Cattiva postura

Una postura scorretta mantenuta per molte ore può limitare l’espansione della gabbia toracica e ridurre l’efficacia della respirazione.

Attività fisica intensa

Sforzi particolarmente impegnativi, allenamenti ad alta intensità o lavori che richiedono un notevole impegno fisico possono provocare affaticamento e contrattura del muscolo diaframmatico.

Disturbi digestivi

Reflusso gastroesofageo, gonfiore intestinale ed ernia iatale possono interferire con il corretto movimento del diaframma e accentuare la sintomatologia.

Patologie respiratorie o neurologiche

In alcuni casi il problema può essere associato a malattie polmonari, neurologiche o a conseguenze di interventi chirurgici che coinvolgono il torace o l’addome.

Sedentarietà: il fattore di rischio sempre più diffuso

Tra le condizioni che possono aggravare il problema, gli specialisti indicano la sedentarietà come uno dei fattori più rilevanti della vita moderna.

Milioni di persone trascorrono gran parte della giornata davanti a uno schermo, o sui libri per studiare e spesso in posizioni poco ergonomiche. Quando si rimane seduti per molte ore consecutive, il torace tende a chiudersi, le spalle si incurvano in avanti e l’addome subisce una compressione costante.

Questa postura limita l’escursione del diaframma e favorisce una respirazione superficiale, che coinvolge maggiormente i muscoli del collo e delle spalle. Non sorprende quindi che chi lavora in ufficio lamenti frequentemente tensioni cervicali, mal di schiena e la sensazione di non riuscire a respirare a pieni polmoni.

Tra i segnali più comuni nei soggetti sedentari si osservano:

necessità frequente di sbadigliare;

difficoltà a fare respiri profondi;

tensione al petto;

affaticamento mentale e fisico;

rigidità della gabbia toracica;

dolore cervicale e dorsale.

Secondo gli esperti, non è la posizione seduta in sé a rappresentare il problema, ma la sua durata prolungata e la mancanza di movimento durante la giornata.

Come migliorare la funzionalità del diaframma

La buona notizia è che nella maggior parte dei casi il diaframma può recuperare mobilità attraverso semplici accorgimenti quotidiani.

Tra le strategie più consigliate figurano:

praticare la respirazione diaframmatica;

effettuare pause attive durante il lavoro;

alzarsi dalla scrivania almeno ogni ora;

eseguire esercizi di stretching per torace e schiena;

migliorare l’ergonomia della postazione di lavoro;

svolgere regolarmente attività fisica moderata;

adottare tecniche di gestione dello stress come yoga o meditazione.

Anche pochi minuti al giorno dedicati alla respirazione consapevole possono contribuire a migliorare la mobilità del diaframma e la qualità del respiro.

Il diaframma è un muscolo essenziale per la respirazione e per l’equilibrio dell’intero organismo. stress, posture scorrette e soprattutto sedentarietà possono limitarne il movimento, causando una serie di disturbi che vanno dal fiato corto alle tensioni muscolari fino ai problemi digestivi.

In un’epoca in cui molte professioni costringono a trascorrere ore davanti a un computer e sempre più studenti passano gran parte della giornata seduti tra lezioni, studio e dispositivi digitali, imparare a respirare correttamente e a interrompere regolarmente i lunghi periodi di inattività rappresenta una strategia semplice ma efficace per preservare il benessere respiratorio, migliorare la postura e contribuire a una migliore qualità della vita.