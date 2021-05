(ANSA) – ROMA, 04 MAG – “La scorsa settimana il commissario

Figliuolo ci ha informato che ha provveduto ad acquistare 7

milioni di mascherine trasparenti, di cui 3,5 milioni saranno

già distribuite nel mese di maggio, e le restanti nel mese di

giugno, nelle scuole, negli ospedali e negli uffici pubblici”.

Lo ha annunciato il ministro per le Disabilità Erika Stefani

Vaccini intervenendo a Unomattina su Rai 1, parlando delle

mascherine adatte alle persone con problemi dell’udito o

completamente sorde. Con la mascherine trasparenti “riescono a

leggere il labiale: sembra una cosa così banale – ha aggiunto –

eppure era un problema davvero enorme per queste persone. E

questo fa capire come per le persone con disabilità con piccoli

risultati si fanno delle rivoluzioni”. (ANSA).



