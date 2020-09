(ANSA) – ROMA, 07 SET – I disturbi d’ansia, che

colpiscono il 35% degli adulti di 25-60 anni, potrebbero anche

avere origine da una disfunzione tiroidea ed essere trattati

curando il problema della ghiandola. Lo rivela uno studio che

sarà presentato al congresso virtuale della Società Europea di

Endocrinologia da Juliya Onofriichuk dell’Ospedale di Kiev in

Ucraina, che ha coinvolto 56 pazienti con disturbi d’ansia e

attacchi di panico.

Lo studio mostra anche che trattando il disturbo tiroideo

nella maniera classica (antinfiammatori ed eventualmente terapia

ormonale), anche le manifestazioni di ansia risultano alleviate.

Gli esperti hanno studiato la funzione tiroidea con una

ecografia e gli esami del sangue e visto che in presenza di

disturbi d’ansia si registra con elevata probabilità uno stato

di infiammazione della tiroide e talvolta anche disfunzioni dei

livelli plasmatici degli ormoni tiroidei e presenza di

auto-anticorpi specifici, segno di malattia autoimmune della

tiroide (ad esempio la tiroidite). Secondo l’a ricercatrice che

ha condotto lo studio, un trattamento di 2 settimane con un

classico antinfiammatorio (ibuprofene) e con l’ormone tiroideo

(tirossina) non solo normalizza la funzione tiroidea ed elimina

lo stato infiammato della ghiandola, ma mostra benefici anche

sui sintomi di ansia.

Lo studio sarà da ripetere su un maggior numero di individui,

estendendo l’analisi anche ad altre disfunzioni endocrine.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

