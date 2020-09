(ANSA) – ROMA, 09 SET – Il cervello delle donne anziane con

diabete di tipo 2 non usa la stessa quantità di sangue

ossigenato di quelle che non hanno la malattia. Lo rileva una

ricerca dell’Università di Houston, pubblicata su

Neurophotonics. La ricerca , secondo quanto riportano gli

studiosi, è la prima a indicare i cambiamenti nell’uso del

sangue nel cervello come motivo principale dei deficit legati al

diabete nella funzione motoria. Promuove anche la comprensione

dei sintomi sensoriali e motori come precursore dello sviluppo

della demenza e del morbo di Alzheimer, entrambi legati al

diabete. “È una scoperta piuttosto significativa- evidenzia

Stacey Gorniak, autrice principale della ricerca – in genere,

quando qualcuno presenta un problema sensoriale o motorio

insieme al diabete mellito di tipo 2, si presume che sia il

risultato di un danno ai nervi periferici nelle mani e nei

piedi”. Gorniak invece di utilizzare una tipica risonanza

magnetica per monitorare l’uso di sangue ossigenato, ha optato

per una tecnica chiamata spettroscopia funzionale nel vicino

infrarosso , un metodo che fornisce luce infrarossa al cuoio

capelluto per misurare l’uso di sangue ossigenato e non

ossigenato da parte del cervello. Ha testato un gruppo di 42

donne in post-menopausa, oltre 60, metà delle quali aveva il

diabete di tipo 2, e ha chiesto loro di eseguire vari esercizi

con le mani. Ha scelto questo gruppo perché è quello

generalmente a più alto rischio di diabete, malattie cardiache e

demenza.

“Il nostro lavoro- conclude – dimostra che i cambiamenti motori

nelle persone con diabete avvengono indipendentemente dalla

compromissione sensoriale e che questi cambiamenti non sono

correlati alla durata e alla gravità della malattia. I nostri

dati puntano verso altri fattori come i cambiamenti nei muscoli

e la ridotta funzione della corteccia come meccanismi alla base

dei problemi nelle funzioni sensoriali e motorie”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

